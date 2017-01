2014-04-29 Centre « Dumitru Staniloae »: Gérard Reynaud : «Évangile de Jean, ch. 15 et 16 : La vigne véritable. La venue du Paraclet» (audio)

2014-04-29 Centre « Dumitru Staniloae »: P. Gérard Reynaud : «Évangile de Jean, ch. 15 et 16 : La vigne véritable. La venue du Paraclet» (audio)

Dans la suite des cours «Études bibliques : étude suivie de l’Évangile de Jean» (commencé en l’année universitaire 2012-2013), le père Gérard Reynaud continue ici avec l’étude des chapitres 15 et 16 de l’évangile de Jean: La vigne véritable. La venue du Paraclet.

Conférence dans le cadre du Centre Orthodoxe d’Étude et de Recherche Dumitru Stàniloae (voir le programme complet des cours).

La vigne véritable. La venue du Paraclet (Jean, ch. XV et XVI)

Sur le chemin du jardin de Gethsémani, le Seigneur donne des instructions à ses disciples. Il est, Lui, la « vigne véritable », ici ampelos, qui désigne le cep dont les sarments sont les disciples et non ampelon, terme qui désigne l’ensemble du vignoble. Le symbole de la vigne a un arrière-fond vétéro-testamentaire bien connu, chez le Prophète Ézéchiel en particulier et ici le Seigneur se désigne comme la vigne véritable, dont le Père est le vigneron. Le Christ est le plant de vigne qui porte des sarments féconds que sont les disciples, qui ont été émondés, purifiés, afin de porter de beaux fruits dans la fidélité au Maître sans lequel ils ne peuvent rien faire. « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés, demeurez dans mon amour ». Le verbe demeurer est employé dix fois dans le chapitre XV, 4-11, avec la nécessaire fidélité, l’observance des commandements du Christ et le premier d’entre eux : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », là aussi engendrement qui a pour origine l’agapé divine. Cet amour est sacrificiel comme celui du Maître et c’est en le pratiquant que l’on devient ami du Christ, Lui qui donne sa vie et qui la reprend. Avertis de la haine du monde envers eux, puisque « le disciple n’est pas plus grand que le Maître », le Christ annonce à nouveau, au chapitre XVI, l’envoi du Paraclet qui « vous fera accéder à la Vérité toute entière » et qui glorifiera le Christ « car Il recevra de ce qui est à moi et Il vous le communiquera ». A la fin du chapitre XVI, le Seigneur rappelle que toutes ses paroles dites au seuil de Sa passion sont destinées, dans le contexte, à donner courage aux disciples, puisqu’Il a vaincu le monde. (Gérard Reynaud)

