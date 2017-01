2015-01-29 Centre « Dumitru Staniloae »: Marc-Antoine Costa de Beauregard: Théologie dogmatique: cours de propédeutique (I).

2015-01-29 Centre « Dumitru Staniloae »: P. Marc-Antoine Costa de Beauregard: Théologie dogmatique: cours de propédeutique (I). (audio mp3, podcast et vidéo)

Premier cours de propédeutique de Théologie dogmatique du père Marc-Antoine Costa de Beauregard en l’année académique 2014-2015: Définition de la Dogmatique ; la théologie, le dogme et le Christ ; la théologie, le dogme et l’Eglise. La dogmatique, récit, développement et approfondissement du vécu (théophanie, rencontre avec le Seigneur). L’identité de Jésus Christ : « qui dites-vous que Je suis ? » Fondements scripturaires de la christologie. Bibliographie : Jésus, simples regards sur le Sauveur, Un Moine de l’Église d’Orient, Chevetogne, « Livre de Vie », 1 janvier 1997, 198 pp. Vocabulaire de Théologie Biblique, articles « Fils de Dieu » et « Fils de l’Homme », Le Cerf, rééd. 2013. Et, avant tout, les quatre versions de l’Évangile, les Actes des Apôtres, l’Épître aux Hébreux. Egalement, L’énigme Jésus, Le Nouvel Observateur, hors-série, janvier-février 2015.

Le père Marc-Antoine Costa de Beauregard assure les cours de Théologie dogmatique et de Théologie de la liturgie (voir le programme complet des cours) dans le cadre du Centre Orthodoxe d’Études et de Recherche « Dumitru Staniloae » (année universitaire 2014-2015).

Écouter

Écoutez la conférence en podcast audio: une heure et 21 minutes de conférence et questions-réponses.

[ Cliquez sur la flèche du player pour commencer à écouter l’audio. ]

Télécharger

Téléchargez le fichier audio mp3 (19 Mo): 2015-01-29-cds-marc-antoine-costa-beauregard-dogmatique1.mp3.

Vidéo

Filed in: Audio • Centre "Dumitru Staniloae" • Centre "Dumitru Staniloae" • Video