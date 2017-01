2015-03-31 Centre « Dumitru Staniloae »: Yvan Koenig – Patristique: conférence: Philon d’Alexandrie. (audio mp3 et podcast)

Quatrième conférence de Patristique du professeur Yvan Koenig en l’année académique 2014-2015, sur Philon d’Alexandrie.

Le Pr. Yvan Koenig assure les cours de Patristique (voir le programme complet des cours) dans le cadre du Centre Orthodoxe d’Études et de Recherche « Dumitru Staniloae » (année universitaire 2014-2015).

Philon d’Alexandrie: Résumé

Philon est d’une importance considérable pour comprendre l’évolution de la pensée chrétienne des premiers siècles. C’était un juif pieux et pratiquant, appartenant à une très grande famille bien intégrée à l’Empire Romain. À la différence de certains courants du judaïsme palestinien orientés vers le messianisme et la lutte contre les Romains, il va s’attacher à interpréter la loi en utilisant la culture de son temps marquée par l’hellénisme. Dans ce but la version de la Septante va être largement utilisée par lui. Il va recourir souvent à l’allégorisme, pour interpréter les textes. Philon est un grand spirituel, et sa pensée est toute entière marquée par la mystique. Cette approche nouvelle du texte biblique influencera beaucoup les Pères. Il considère que le judaïsme est une religion à vocation universelle, et il n’hésite pas à s’adresser aux hommes de son temps au travers de ses commentaires bibliques.

D’une certaine façon on pourrait dire que ce que Philon n’a pas réussi à faire, à savoir rendre le judaïsme universel, sera mené à bien par le christianisme, avec un autre contenu bien entendu.

Le grand intérêt de Philon vient aussi de ce qu’il nous fait connaître le judaïsme hellénistique, c’est-à-dire le milieu au sein duquel ont été rédigés les écrits du Nouveau Testament. Si toute influence directe de Philon sur ces textes est peu vraisemblable, on y rencontre cependant des thèmes et un vocabulaire communs issus de l’évolution de la réflexion au sein du judaïsme de l’époque, comme la réflexion sur le Logos ou sur les puissances de Dieu. Ces thèmes et ce vocabulaire communs se font particulièrement sentir dans l’Épître aux Hébreux, ou l’Évangile selon saint Jean. Certains thèmes mystiques de Philon influenceront des Pères comme saint Grégoire de Nysse, ainsi la ténèbre divine et le progrès perpétuel, ou épectase, dans la contemplation de la gloire divine. Il va de soi que Philon influencera plus particulièrement les Pères d’Alexandrie.

Yvan Koenig

Écouter

Écoutez la conférence au podcast audio: une heure et 17 minutes de conférence.

[ Cliquez sur la flèche du player pour commencer à écouter l’audio. ]

Télécharger

Téléchargez le fichier audio mp3 (48 Mo): 2015-03-31-cds-yvan-koenig-philon-alexandrie.mp3.

