2016-05-27 Centre « Dumitru Staniloae »: Gérard Reynaud – Nouveau Testament, Niveau 2 : Les Épîtres de saint Jean (3).

2016-05-27 Centre « Dumitru Staniloae »: P. Gérard Reynaud – Nouveau Testament, Niveau 2 : Les Épîtres de saint Jean (3) (audio mp3 et podcast)

Toirsième cours de Nouveau Testament (niveau 2) du père Gérard Reynaud dans le deuxième semestre de l’année académique 2015-2016: Les Épîtres de saint Jean – Première épître de saint Jean : suite, chapitre 5.

Le père Gérard Reynaud assure les cours de Écriture sainte, Ancien et Nouveau Testaments (Niveaux 1 et 2) dans le cadre du Centre Orthodoxe d’Études et de Recherche « Dumitru Staniloae » (année universitaire 2015-2016).

Voir aussi: programmes des cours du 2e semestre, mars-juin 2016 dans le cadre du Centre Orthodoxe d’Études et de Recherche « Dumitru Staniloae » (année universitaire 2015-2016).

Écouter

Écoutez la conférence au podcast audio: une heure et 3 minute de conférence.

[ Cliquez sur la flèche du player pour commencer à écouter l’audio. ]

Télécharger

Téléchargez le fichier audio mp3 (40 Mo): 2016-05-27-cds-gerard-reynaud-nouveau-testament-niv2.mp3.

Filed in: Audio • Centre "Dumitru Staniloae"