Centre Dumitru Staniloae : Calendrier des cours, par date, pour le premier semestre 2016-2017 (novembre 2016 – février 2017)

Centre Dumitru Stàniloae: Calendrier des cours du premier semestre 2016-2017

(les cours ont lieu de 20h à 22h, sauf indication contraire)

NOVEMBRE 2016

07.11 Pr. Jean Boboc, Doyen : Leçon inaugurale et présentation des études au C.D.S.

08.11 Pr. Razvan Ionescu. Apologétique/Théologie et science. Niveau 3.

10.11 Pr. Yves Dulac. Initiation aux Pères de l’Église. Niveaux 1 et 2.

10.11 D. Florin Buca Séminaire Philosophie/Patristique 2ème Cycle

17.11 Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard. Théologie liturgique. Niveau 3. (reporté)

18.11 D. Florin Buca. Philosophie. Niveau 2.

21.11 Pr. Jean Boboc. Anthropologie patristique. Niveau 2.

23.11 Pr. Gérard Reynaud. Ancien Testament. Niveau 3.

24.11 Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard. Théologie dogmatique. Niveau 3. (reporté)

29.11 Pr. Gérard Reynaud. Nouveau Testament. Niveau 3.

DECEMBRE 2016

01.12 Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard. Théologie de la liturgie. Niveau 3.

02.12 Pr. Jean Boboc. Anthropologie/Écologie de l’homme. Niveau 3.

05.12 Pr. Jean Boboc. Anthropologie patristique. Niveau 2.

06.12 Pr. Razvan Ionescu. Apologétique/Théologie et science. Niveau 3.

08.12 Pr Yves Dulac. Initiation aux Pères de l’Église. Niveaux 1 et 2.

08.12 D. Florin Buca Séminaire Philosophie/Patristique 2ème Cycle

12.12 Pr. Jean Boboc. Anthropologie/Écologie de l’homme. Niveau 3. (reporté)

15.12 Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard. Théologie dogmatique. Niveau 3.

16.12 D. Florin Buca. Philosophie. Niveau 2.

16.12 Yvan Koenig. Patristique. Saint Grégoire Palamas. Séminaire 2e cycle

21.12 Pr. Gérard Reynaud. Ancien Testament. Niveau 3.

22.12 Pr. Gérard Reynaud. Nouveau Testament. Niveau 3.

JANVIER 2017

03.01 Pr. Razvan Ionescu. Apologétique/Théologie et science. Niveau 3.

05.01 Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard. Théologie de la liturgie. Niveau 3.

09.01 Pr. Jean Boboc. Anthropologie patristique. Niveau 2.

11.01 Pr. Nicolas Ozoline. Iconologie. Niveau 1.

12.01 Pr. Yves Dulac. Initiation aux Pères de l’Église. Niveaux 1 et 2.

12.01 D. Florin Buca Séminaire Philosophie/Patristique 2ème Cycle

13.01 D. Florin Buca. Philosophie. Niveau 2.

18.01 Yvan Koenig. Patristique. Saint Grégoire Palamas. Séminaire 2e cycle

19.01 Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard. Théologie dogmatique. Niveau 3.

23.01 Pr. Jean Boboc. Anthropologie/Écologie de l’homme. Niveau 3.

24.01 Pr. Gérard Reynaud. Ancien Testament. Niveau 3.

25.01 Pr. Gérard Reynaud. Nouveau Testament. Niveau 3.

FEVRIER 2017

02.02 Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard. Théologie de la liturgie. Niveau 3.

06.02 Pr. Jean Boboc. Anthropologie patristique. Niveau 2.

07.02 Pr Razvan Ionescu. Apologétique/Théologie et science. Niveau 3.

09.02 D. Florin Buca Séminaire Philosophie/Patristique 2ème Cycle

15.02 Pr. Nicolas Ozoline. Iconologie. Niveau 1.

16.02 Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard. Théologie dogmatique. Niveau 3.

17.02 D. Florin Buca. Philosophie. Niveau 2.

20.02 Pr. Jean Boboc. Anthropologie/Écologie de l’homme. Niveau 3.

21.02 Yvan Koenig. Patristique. Saint Grégoire Palamas. Séminaire 2e cycle

22.02 Pr. Gérard Reynaud. Ancien Testament. Niveau 3.

23.02 Pr. Gérard Reynaud. Nouveau Testament. Niveau 3.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les étudiants inscrits en niveau 1 et en niveau 2 du premier cycle prennent les cours de première et de deuxième année qui sont déjà enregistrés sur le site, dans l’ensemble des matières sous le nom de chaque professeur de chaque matière de novembre 2015 à juin 2016, sauf lorsque le calendrier du premier semestre 2016-2017 prévoit des cours pour les niveaux 1 et 2.

Les étudiants inscrits en deuxième cycle 1 et 2, seront directement informés du calendrier des cours et séminaires qui ne seront accessibles que par un accès codé qui leur sera communiqué.

Les dates des cours de droit canonique seront communiquées ultérieurement.

Les cours de grec biblique et d’hébreu biblique doivent être pris dans des établissements agréés par le C.D.S.

L’Atelier de mémorisation de l’évangile (« Apprendre par cœur l’évangile selon saint Marc ») de Madame Hélène Sejournet – contact : apprendreparcoeur95@gmail.com – les jeudis de 19h à 20h selon le programme suivant: 2016 – 6, 13 et 27 octobre ; 10 et 24 novembre ; 8 et 22 décembre ; 2017 – 12 et 26 janvier ; 9 et 23 février ; 9 et 23 mars ; 6 et 20 avril ; 4 et 18 mai ; 1er, 15 et 29 juin.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la mi-novembre 2016. Toute personne désireuse de s’inscrire aux cours du Centre Dumitru Stàniloae doit OBLIGATOIREMENT remplir la fiche d’inscription (en téléchargement en bas de cette page) pour l’année 2016-2017 et la retourner par courrier à C.D.S, 9bis rue Jean de Beauvais, 75005 Paris, ou par courriel cdsparis.2013@gmail.com , accompagnée du règlement des frais de scolarité dont le montant est mentionné sur la fiche d’inscription.

Lors de l’inscription, il sera remis un exemplaire du contrat entre le C.D.S et l’étudiant ainsi qu’une bibliographie pour l’ensemble des matières enseignées au C.D.S.

Les conférences données depuis le Centre Dumitru Staniloae de Paris seront transmises en direct sur la chaine YouTube d’Apostolia TV: https://www.youtube.com/user/ApostoliaTV.

