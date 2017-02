2017-02-07 Centre « Dumitru Staniloae »: Razvan Ionescu – Apologétique/Théologie et science. Niveau 3, cours 4

About the Author Author Profile)

Prêtre et recteur de la paroisse orthodoxe roumaine „Ste. Parascève – Ste. Geneviève” (église St. Sulpice), Paris. Conseiller permanent dans la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale concernant les rapports entre „théologie et science”. Membre et secrétaire de la Commission théologique de l’AEOF (Assemblée des Évêques Orthodoxes de France). Coordonnateur de la direction „Théologie orthodoxe et science” dans le cadre du Centre d’Études et de Recherche Dumitru Staniloae (COERDS - théologie, spiritualité, culture), Paris. Coordonnateur du groupe d’initiative concernant la relation entre théologie et science dans le cadre d’AOSR (Académie des Hommes de Science en Roumanie).