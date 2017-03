2017-03-09 Centre « Dumitru Staniloae »: Ana Palanciuc – Représentations cosmologiques et eschatologiques à Byzance. Séminaire 2e cycle (master)

2017-03-09 Centre « Dumitru Staniloae »: Ana Palanciuc – Représentations cosmologiques et eschatologiques à Byzance. 1er séminaire 2e cycle (audio mp3, podcast et vidéo)

Premier séminaire Représentations cosmologiques et eschatologiques à Byzance, 2e cycle (master), de Mme Ana Palanciuc, dans l’année académique 2016-2017: A) Présentation des quatre séances du cours – projections des images analysées et brefs parcours historiques. B) Ascension de l’âme et demeures célestes – l’iconographie de la Dormition de la Vierge.

Voir aussi: les programmes des cours du 2e semestre dans le cadre du Centre Orthodoxe d’Études et de Recherche « Dumitru Staniloae » (année universitaire 2016-2017).

Récits et représentations cosmologiques et eschatologiques à Byzance (courte présentation du cours)

9 mars 2017

A) Présentation des quatre séances du cours – projections des images analysées et brefs parcours historiques.

B) Ascension de l'âme et demeures célestes – l'iconographie de la Dormition de la Vierge.

23 avril 2017

A) Topographies célestes : le symbolisme cosmique dans les mosaïques protobyzantines de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (IIIe et IVe s.). Brève analyse des programmes iconographiques de Bir-Chana (Tunisie), du temple de Bel de Palmyre (Syrie) et des synagogues palestiniennes protobyzantines.

B) L’art byzantin sous Justinien et pendant les invasions perses et arabes (Ve – VIIe s.) : analyses des références cosmologiques et eschatologiques dans quelques textes byzantins (Pères Cappadociens, Jean Philopon, Maxime le Confesseur. Analyse du poème Description du tableau cosmique qui est dans le bain d’hiver de Jean de Gaza).

La fondation impériale et sa mise en représentation. Constantinople et la renaissance macédonienne du IXe siècle. Typologies des églises et des monastères, analyses des motifs eschatologiques et cosmologiques des mosaïques de l’église Sainte-Sophie.

Les thèmes eschatologiques des églises archaïques de Cappadoce (IXe-Xe s.).

Les églises impériales de Cappadoce (IXe-Xe s.) et les nouveaux monastères au XIe siècle.

10 mai 2017

A) Byzance entre Orient et Occident – Les mosaïques byzantines d’Italie. Venise et les thèmes eschatologiques de la basilique Saint-Marc.

B) L’art comnène et tardo-comnène. La peinture monumentale de Nérézi, Monreale, Kurbinovo (Macédoine yougoslave, fresques de 1191), Lagoudéra (Chypre) (XIIe-XIIIe s.). Analyses de manuscrits enluminés cosmologiques circulant à Constantinople dans le deuxième tiers du XIIe siècle : les deux versions des Homélies de Jacques de Kokkinobaphos, at. Gr. 1162 et Paris. Gr. 1208.

7 juin 2017

A) L’exil des œuvres après le sac de Constantinople en 1204. Le nouvel art byzantin en Serbie. La peinture byzantine en Macédoine, en Roumanie et en Bulgarie avant 1453. Les controverses hésychastes (bref rappel et discussion des textes de Saint Grégoire Palamas et de Barlaam le Calabrais). Les nouveautés iconographiques dans chaque province de l’Empire et les développements stylistiques des thématiques eschatologiques (peinture murale, icônes et illustrations de manuscrits). L’étude de l’église des Saints-Archanges de Lesnovo (Macédoine) (décorée entre 1346-1347) : illustration des psaumes (surtout 148, 149 et 150).

B) L’iconographie du Jugement Dernier dans le monde byzantin.

