2017-10-24 Centre « Dumitru Staniloae »: Gérard Reynaud – Leçon inaugurale pour l’ouverture de l’année académique 2017-2018

2017-10-24 Centre « Dumitru Staniloae »: P. Gérard Reynaud – Leçon inaugurale pour l’ouverture de l’année académique 2017-2018 (audio mp3, podcast et vidéo)

Au nom du P. Doyen Jean Boboc, absent pour des raisons de santé, le P. Gérard Reynaud fera la leçon inaugurale pour l’ouverture de l’année académique 2017-2018: « L’objectif est de présenter les études au CDS avec les trois cycles : licence, master, doctorat, de donner aux étudiants des indications sur les méthodes et l’organisation de leur travail : suivi des cours, lectures recommandées dans la bibliographie, fiches de lectures, contrôle continu des connaissances par les professeurs tout au long des deux semestres, participation à un week-end en présentiel à la fin du premier semestre et ce qui est demandé pour la validation annuelle. Je présenterai également le collège des professeurs et la mise en place de la plate-forme moodle et ce qu’elle va nous apporter. » (P. Gérard Reynaud)

Le père Gérard Reynaud assure les cours de Écriture sainte, Ancien et Nouveau Testaments, dans le cadre du Centre Orthodoxe d’Études et de Recherche « Dumitru Staniloae » (année universitaire 2017-2018).

Voir aussi: le programme des cours du 1er semestre dans le cadre du Centre Orthodoxe d’Études et de Recherche « Dumitru Staniloae » (année universitaire 2017-2018).

