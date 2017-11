2017-10-19 Centre « Dumitru Staniloae »: Marc-Antoine Costa de Beauregard – Théologie de la liturgie. Niveau 3, cours 1 (audio mp3, podcast et vidéo)

Premier cours de Théologie de la liturgie, niveau 3, du père Marc-Antoine Costa de Beauregard en l’année académique 2017-2018.

Le père Marc-Antoine Costa de Beauregard assure les cours de Théologie dogmatique et de Théologie de la liturgie dans le cadre du Centre Orthodoxe d’Études et de Recherche « Dumitru Staniloae » (année universitaire 2015-2016).

Voir aussi: les programmes des cours du 1er semestre 2017-2018 dans le cadre du Centre Orthodoxe d’Études et de Recherche « Dumitru Staniloae » (année universitaire 2017-2018).

Théologie de la liturgie : les sacrements de l’Église (résumé 19.10.2017)

Jeudi 19 octobre 2017 : introduction générale – 20.00/22.00

*vocabulaire : sacrements, mystère, tainà

*sacrement et symbole/sacrement et symbolisme, allégorie, etc.

*la Création et sa sacramentalité; sanctification et transfiguration

*sacramentalité et péché

*le sens du sacrifice

*sacrements et pédagogie/mystagogie

*typologie et sacrement; exégèse biblique et sacrements,

*sacramentalité des créatures (temps, espace),

*sacramentalité de l’homme (image et ressemblance),

*le Dieu-Homme (Dieu dans l’homme et l’homme en Dieu),

*l’Église : sacrement et proximité divine

*sacrement et amour,

*sacrement et vérité (révélation, alètheia, foi)

