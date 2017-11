Centre « Dumitru Staniloae », Paris : Ana Palanciuc – Histoire de l’art byzantin. Séminaire 2e cycle (master) 2017-2018

Après des études doctorales en philosophie (France) et en histoire de l’art (Allemagne), Ana Palanciuc enseigne l’histoire de la philosophie et de l’art byzantin à l’Université Paris-VII et au Centre Orthodoxe d’Études et de Recherches Dumitru Stăniloae. Elle a traduit en français les Ambigua de Maxime le Confesseur, des livres et des études de spécialité, des poèmes et un voyage fantastique parmi les étoiles, écrit au XIIe siècle par Bernardus Silvestris. Ses domaines de recherche: Philosophie ancienne, néoplatonisme et pensée chrétienne : traditions anciennes de la philosophie naturelle ; systèmes du monde à la fin de l’Antiquité. Histoire de la philosophie : sources aristotéliciennes, néoplatoniciennes et gnostiques et leurs agencements dans les textes byzantins (IVe-IXe s.). Histoire de l’art : la perspective inversée, la perspective binoculaire ; les fresques et les miniatures eschatologiques et cosmologiques, les motifs antiques, les représentations des philosophes et des sages dans l’art byzantin (VIe-XVe s.).