CDS: Report du cours du P. Jean Boboc de lundi 30 avril 2018

Le Centre Orthodoxe d’Étude et de Recherche « Dumitru Stăniloae » (CDS) est une institution de culture et de spiritualité fondée en 2008 par une décision du Synode métropolitain de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale. Inauguré par le Patriarche Daniel de l’Eglise Orthodoxe roumaine en juillet 2009, il a provisoirement son siège à la Cathédrale orthodoxe roumaine, 9 rue Jean de Beauvais, 75005 Paris. Le Centre « Dumitru Stăniloae » est un centre de recherche, de formation et de réflexion, destiné à la formation permanente des clercs majeurs de notre éparchie, ainsi qu’à la formation des catéchètes et des laïcs désireux de rendre service à l’Eglise. Il a aussi pour but de conduire des projets éditoriaux (par exemple des traductions d’auteurs roumains), de faire connaître l’œuvre théologique de Père Dumitru Stăniloae, ainsi que l’expérience spirituelle propre à l’Orthodoxie roumaine. Il proposera en outre la conduite de travaux de recherche en théologie et en anthropologie orthodoxes, et une réflexion sur les grandes et graves questions contemporaines dans le domaine moral, éthique, bioéthique et écologique. Pour réaliser cela, cette institution organisera l’Université d’été de la Métropole, et durant l’année des cours réguliers (initiation et approfondissement), des séminaires, des conférences, des colloques, des stages de mise à niveau, des pèlerinages. Le Centre se divise en trois grandes sections, chacune comprenant plusieurs directions : Théologie : Etudes bibliques, Patristique, Théologie et science, Etudes canoniques et juridiques et relation entre l’Eglise et l’Etat, Anthropologie et sciences de la vie … Spiritualité : Etudes liturgiques, Philocalie, Mission pastorale et catéchétique … Culture : Philosophie des religions, Littérature d’inspiration chrétienne, Arts visuels et filmographie, Études de musiques …