2012-11-22 Centre « Dumitru Staniloae »: Gérard Reynaud – «Le témoignage du Baptiste» (audio)

2012-11-22 Centre « Dumitru Staniloae »: P. Gérard Reynaud : «Le témoignage du Baptiste» (audio)

Dans la continuation de son cours «Études bibliques : étude suivie de l’Évangile de Jean», le père Gérard Reynaud parle du témoignage de Jean le Baptiste dans ce que Charles Harold Dodd appele le « prologue historique » de l’Évangile selon saint Jean (1, 19-51).

Conférence dans le cadre du Centre Orthodoxe d’Étude et de Recherche Dumitru Stàniloae (voir le programme complet des cours).

Écouter

Écoutez en podcast audio: 77 minutes de conférence et 16 minutes de questions-réponses.

[ Cliquez sur la flèche du player pour commencer à écouter l’audio. ]

Télécharger

Téléchargez le fichier audio mp3: 2012-11-22-coerds-gerard-reynaud-final.mp3.

Résumé

Le prologue historique (Dodd) – Jean 1, 19-51 – comprend quatre séquences. La première séquence – Jean 1, 19-28 – présente le témoignage de Jean le Baptiste devant les prêtres, les lévites et les pharisiens. Il témoigne qu’il n’est ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète, mais celui qui prépare la venue du Mésie. Les trois séquences qui suivent commencent chacune par « le lendemain ». La séquence Jean 1, 29-34 présente le témoignage de Jean le Baptiste en vue de la révélation du Mésie à Israël. Jésus est appelé l’agneau de Dieu, syntagme qui envoie à plusieurs images: l’agneau pascal, l’agneau qu’on sacrifiait tous les jours au temple de Jérusalem, l’agneau triomphant de l’Apocalypse. Les deux dernières séquences qui commencent pas « le lendemain » parlent des premiers disciples du Seigneur: deux disciples du Baptiste qui suivent le Christ (dont Andrée) et Simon Pierre (Jean 1, 35-42), puis de Philippe et de Nathanaël (Jean 1, 43-51).

