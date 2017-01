Chants de Noël orthodoxes en français

Apostolia TV vous souhaite bonne fête de Noël et, en guise de cadeau, vous invite à écouter quelques chants de Noël de la tradition roumaine, traduits et adaptés en langue française.

Les Trois Mages

- traduction et adaptation: Bogdan Zaman, Constantin Zaman, Mariana Morariu et P. Iulian Nistea

– interprétation musicale: Ionel Codreanu (chantre de la Paroisse Ste Parascève et Ste Geneviève, Paris) et P. Iulian Nistea

Téléchargement fichier audio mp3: Les Trois Mages.mp3.

Les Trois Mages

I.

Les trois mages de l’Orient

Vers l’Etoile en voyageant,

Ils arrivent, selon l’histoire,

A Jérusalem le soir.

II.

Dés qu’ils y sont arrivés

L’Etoile guide s’était cachée.

Alors les mages questionnent

Et demandent à toute personne :

III.

Qui pourrait nous dire l’endroit

Où est né le Roi des Rois ?

Quand Hérode apprit cela,

Fortement il se troubla.

IV.

Sans délais il les appelle

Pour dévoiler le mystère :

Où est né le Saint Enfant,

Connaître l’avènement !

V.

Quand les mages reprirent la route

L’Etoile ressort sur la voûte

Et reste immobilisée,

Là où Jésus Christ est né.

VI.

Une grande joie tous les remplis

En découvrant Le Messie.

Et des offrandes, plein les bras

Ils ont adoré Le Roi !

RE :

Les trois mages de l’Orient

Vers l’Etoile en voyageant.

En ce jour le Christ est né

- traduction et adaptation: hiéromoine Arsène de La Malvialle

– interprétation musicale: Ionel Codreanu (chantre de la Paroisse Ste Parascève et Ste Geneviève, Paris) et P. Iulian Nistea

Téléchargement fichier audio mp3: En ce jour le Christ et né.mp3.

En ce jour le Christ est né

En ce jour le Christ est né

au visage éclairé ;

Louez-Le dans la joie, louez et chantez !

Gracieux, emmailloté,

dans un lange cotonné ;

Louez-Le dans la joie, louez et chantez !

Le vent souffle sans l’atteindre,

entouré de neige tendre ;

Louez-Le dans la joie, louez et chantez !

Maintenant et à jamais,

Il nous donnera sa paix !

Louez-Le dans la joie, louez et chantez !

Quelle merveilleuse nouvelle

- traduction et adaptation: hiéromoine Arsène de La Malvialle

– interprétation musicale: Ionel Codreanu (chantre de la Paroisse Ste Parascève et Ste Geneviève, Paris) et P. Iulian Nistea

Téléchargement fichier audio mp3: Quelle merveilleuse nouvelle.mp3.

Quelle merveilleuse nouvelle

Quelle merveilleuse nouvelle,

à Bethléem en cette veille :

en ce jour est né,

le Fils incréé,

selon les Prophètes !

Car au bout de son voyage,

près de ce petit village,

dans une humble crèche,

Marie la Vierge

enfanta le Christ-Messie.

C’est lui le Fils du Père,

envoyé sur notre terre,

pour qu’Il naisse,

qu’Il grandisse,

et qu’Il nous sauve.

À Bethléem (I)

- traduction et adaptation: Bogdan Zaman, Constantin Zaman, Mariana Morariu et P. Iulian Nistea

– interprétation musicale: Ionel Codreanu (chantre de la Paroisse Ste Parascève et Ste Geneviève, Paris) et P. Iulian Nistea

Téléchargement fichier audio mp3: A Bethléem 1 – dans le ciel.mp3.

À Bethléem

À Bethléem, dans le ciel,

Une lumière étincelle.

La Vierge,

Met au monde l’Enfant divin.

Elle accouche dans le froid

De son fils le Roi des rois.

La Vierge

Elle se dit d’une douce voix :

« Pas de linge pour Le couvrir,

Ni d’habit pour Le vêtir. »

Ô, Vierge,

Le Messie qu’on voit venir.

Des habits nous trouverons

Et le Christ nous vêtirons.

Ô, Vierge

Mère, tes larmes sècheront.

La lumière est son linge,

Et l’amour son habit,

Ô Vierge,

Car Il est notre Messie.

À Bethléem (II)

- traduction et adaptation: Bogdan Zaman, Constantin Zaman, Mariana Morariu et P. Iulian Nistea

– interprétation musicale: Ionel Codreanu (chantre de la Paroisse Ste Parascève et Ste Geneviève, Paris) et P. Iulian Nistea

Téléchargement fichier audio mp3: A Bethléem 2 – saint endroit.mp3.

À Bethléem

À Bethléem, saint endroit,

Le ciel s’illumina.

La Vierge

Engendra le Divin Roi.

Dans l’étable Il naquit

Notre Christ, l’Enfant béni.

La Vierge,

Doucement elle pleure ainsi.

Ni couffin pour Le border,

Ou tenue pour L’habiller,

La Vierge

N’a pour le bon Prince sacré.

Notre Mère, ne pleure plus,

D’un trousseau en toile, doux

Ô, Vierge,

Le Christ sera revêtu.

Le ciel est Son berceau,

L’amour l’habit le plus beau,

Ô, Vierge,

Pour le Christ, Epoux-Dieu.

Filed in: Audio