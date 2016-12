Festivalul „Din dragoste pentru Frumos” (Paris, 16-21 mai 2013) : clip oficial (ro) + program

Ce message est également disponible en : Franceză

Festivalul „Din dragoste pentru Frumos” (Paris, 16-21 mai 2013)

Fiţi Frumoşi !

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părintelui Mitropolit IOSIF, Departamentul cultural al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale vă invită cu bucurie la manifestările celei de-a treia ediţii a festivalului „Din dragoste pentru Frumos” (Paris 16-21 mai 2013).

Aspirând să pună în valoare diverse manifestări ale spiritului aflat în căutarea frumuseţii divine, festivalul „De dragul Frumosului” îşi orientează discursul din acest an în jurul aniversării celor 1700 de ani de la Edictul de libertate a creştinismului dat în anul 313 de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare, sub emblema Sfântei Cruci care îl ajutase să biruie şi sub protecţia iubitoare de mântuire a rugăciunilor binecuvântatei sale maici, Sfânta Elena. Cu noua sa capitală la Constantinopol, Imperiul bizantin a ilustrat posibilitatea şi măreţia unei societăţi pentru care creştinismul era raţiunea primă a existenţei atât în mecanismele de funcţionare cât şi în valorile pe care le promova.

Festivalul nostru comemorează acest moment crucial din istoria creştinismului prin diverse interogări artistice, istorice, antropologice, teologice legate de binomuri precum libertate exterioară, politică, şi libertate interioară, încărcătura simbolică şi asumarea existenţială a crucii, arta creştină ca expresie a libertăţii regăsite sau ca sublimare a aspiraţiei spre eliberare. Sperăm să vă revelăm ceva din frumuseţea oamenilor sfinţi care au marcat istoria celor 1700 de ani, din frumuseţea creaţiilor şi gândurilor lor, dar mai ales din frumuseţea şi măreţia realităţii de a fi creştin, inexorabil şi fiinţial legată de Cruce şi Înviere.

PROGRAM

JOI 16 MAI 2013

Ambasada României (Hôtel de Béhague, 123 rue Saint-Dominique, 75007 Paris). Sala Bizantină

(cu intrare*)

19.30 Deschiderea Festivalului de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit IOSIF.

19.45 Cuvânt şi împlinire. One man show. Grigore LEŞE. (90 min.)

VINERI 17 MAI 2013

Ambasada României (Hôtel de Béhague, 123 rue Saint-Dominique, 75007 Paris). Sala Bizantină

(cu intrare*)

19.00 Deschiderea Serii de Gală de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit IOSIF.

Cuvânt de bun venit al Excelenţei Sale Domnul Bogdan MAZURU, Ambasadorul României la Paris.

19.15 Concert de muzică clasică – partea I (60 min.)

Pr.Jean-Claude PENNETIER (pian), Ami FLAMMER (vioară).

George Enescu – Sonata nr. 3 pentru vioară şi pian în la, op. 25 „În caracter popular românesc”

Moderato malinconico. Andante sostenuto e misterioso. Allegro con brio, ma non troppo mosso.

Béla Bartók – Dansuri populare româneşti

I.Jocul cu bâtă. II. Brâul. III. Pe loc. IV. Buciumeana. V. Poarga Românească. VI. Mărunţel.

20.15 Antract: aperitiv.

20.45 Concert de muzică clasică – partea a IIa

(60 min.)

Diana CAZABAN (vioară).

Johannes Brahms – Scherzo, op. 4

George Enescu – Impromptu concertant în Sol , pentru vioară şi pian

Charlotte COULAUD (pian).

Ludwig van Beethoven – Sonata nr. 31 op. 110

I. Moderato cantabile molto espressivo. II. Allegro molto. III. Adagio ma non troppo – Allegro ma non troppo (Fuga).

Claude Debussy – Preludiu (Cartea a IIa): Focuri de artificii

SÂMBĂTĂ 18 MAI 2013

Parohia Sfânta Parascheva – Sfânta Genoveva (biserica Saint Sulpice, 33-35 rue Saint-Sulpice, 75006 Paris)

09.00 Deschiderea zilei de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit IOSIF.

09.10 Cuvântul “Cruce”. Conferinţă socio-lingvistică. Prof. Em. Sanda GOLOPENŢIA, Brown University (SUA).

10.30 Sfânta Cruce – semn şi însemn. Conferinţă antropologică cu referinţe teologice. Dr CostionNICOLESCU.

11.30 Expoziţie antropologică şi etnografică. Vernisaj prezentat de către IPS IOSIF şi Dr Costion NICOLESCU.

• Puterea Crucii – In memoriam Horia BERNEA. Expoziţie Muzeul Ţăranului Român Bucureşti.

• Crucea în viaţa cotidiană a ţăranului român. Expo foto Ioniţă G. ANDRON, prezentată de Remus VÂRNAV, Directorul Muzeului Ţării Oaşului.

12.00 Poezia Crucii – Intervenţie muzicală Grigore LEŞE şi moment poetic cu Silviu BATARIUC.

12.10 Expoziţie de pictură, reprezentări grafice de artă veche şi iconografie. Vernisaj:

• Prin jertfă spre desăvârşire – pictură “euharistică” de Silviu BATARIUC.

• De la semn la simbol -semiotică grafică de Constantin CIOC, Lavinia Răican.

• Arhitectură-Sculptură. Valentin Scărlătescu.

• Puterea Crucii – iconografie și iconologie. Concepţia: Alexandra MARINESCU-SAV.

12.30 Agapă.

13.30 Tema Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în colecţiile Muzeului Naţional al Ţăranului Român. Conferinţiar invitat.

14.15 Crucea şi însemnele creştine în obiceiurile românilor. Conferinţă. Prof. Constantin ERETESCU, etnolog, scriitor.

15.30 Constantin şi Elena. Film documentar. Premiat la IDFA. Regia: Andrei DĂSCĂLESCU. Actori:Constantin Vinca, Elena Vinca. (60 min.)

DUMINICĂ 19 MAI 2013

Limours – reședința mitropolitană (1, bd. du G-ral Leclerc, 91470 Limours)



09.30 Sfânta Liturghie arhierească – Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit IOSIF – sunt invitate toate parohiile din Île-de-France.

11.30 Crucii Tale ne închinăm, Hristoase. Cântări bisericeşti din Transilvania. Grigore LEŞE şi grup de săteni din Bixad (coord. art. Prof. Iacob POP, manager art. Gheorghe CÂRCIU).

Serbare câmpenească cu bucătărie românească. Expoziţie şi târg cu vânzare de artă etnografică tradiţională, artă religioasă şi obiecte liturgice.

17.00 Vecernia.

LUNI 20 MAI 2013

Parohia Sfânta Parascheva – Sfânta Genoveva (biserica Saint-Sulpice, 33-35 rue Saint-Sulpice, 75006 Paris)

09.00 Deschiderea zilei de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit IOSIF.

Puterea Sfintei Cruci invocată în rugăciunile liturgice şi în icoanele bizantine. Masă rotundă.

Pr. Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD, Emanuela TOMA, istoric de artă.

11.00 Despre martiri. Conferinţă teologică. Dan PURIC, actor, eseist.

13.00 Agapă.

Biserica Saint Sulpice (Place Saint-Sulpice, 75006 Paris)

(cu intrare*)

14.00 Concert de muzică sacră

Coord. artistic: Diac. Prof. Claude DELANGLE, CNSM Paris.

Interpretează: Grigore LEŞE, Claude DELANGLE (saxofon), Odile CATELIN-DELANGLE (pian),

Ruxandra IBRIC-CIORANU (soprană), Mathieu MARIAU (clavecin). (90 min.)

Institutul Cultural Român (5 rue de l’Exposition, 75007 Paris)

18.00 Frumuseţea crucii în lume (Valea Arieşului – România). Expo foto Pr. Ioan GÂNSCĂ şi Pr. Iulian NISTEA. Vernisaj: Acad. Răzvan THEODORESCU, Dr Costion NICOLESCU.

AD (Abrud). Scurt metraj. Scenariu şi realizare Pr. Ioan GÂNSCĂ. Studio Epic Film.

18.45 Cocktail.

Ambasada României (Hôtel de Béhague, 123 rue Saint-Dominique, 75007 Paris). Sala Bizantină

19.00 Creştinismul în Franţa înainte de schismă şi renaşterea ortodoxiei în epoca contemporană. Conferinţă. Preasfinţitul MARC Nemţeanul.

19.45 Sub semnul crucii. Creştinismul român, latinitate şi ortodoxie. Conferinţă. Acad. Răzvan THEODORESCU.

MARŢI 21 MAI 2013

Catedrala Mitropolitană Sfinţii Arhangheli (9 rue Jean de Beauvais, 75005 Paris)

10.00 Sfânta Liturghie arhierească – Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit IOSIF – sunt invitaţi preoţii parohiilor din Île-de-France.

12.00 Agapă.

13.00 Plecare în pelerinaj la Moaştele Sfintei Împărătese Elena – Biserica Saint Leu et Saint Gilles.

Biserica Saint Leu et Saint Gilles (92 rue Saint Denis, 75001 Paris)

13.30 Acatistul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în faţa Moaştelor Sfintei Împărătese Elena.

14.00 Închinare la Moaştele Sfintei Împărătese Elena şi la Lemnul Cinstitei şi de Viaţă Făcătoarei Cruci a Mântuitorului.

14.30 Actualitatea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Pledoaria pentru dimensiunea publică a credinţei. Conferinţă. Preasfinţitul IGNATIE Mureşanul.

Închiderea ediţiei a IIIa a Festivalului Din dragoste pentru Frumos.

*******************

Mediatorul manifestărilor Festivalului:

Pr. Emilian MARINESCU – consilier cultural

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale

Informaţii şi rezervări:

+ 33 6 49 24 02 86

festival@mitropolia.eu

cultural@mitropolia.eu

www.mitropolia.eu

* Tarif plin 25 € / Tarif redus 10 € (14-18 ani) / Abonament t.p. 75 € / t.r. 30 € / Copiii gratuit până la 14 ani



Filed in: Cultural • Video