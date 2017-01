24 mars 2014 – P. Philippe Dautais : La métanoïa ou l’esprit de conversion (Centre Dumitru Staniloae)

Le lundi, 24 mars 2014, 20h30 – conférence du Père Philippe Dautais : « La métanoïa ou l’esprit de conversion » au Centre Dumitru Staniloae, 9 bis, rue Jean de Beauvais, 75005 Paris. Transmission en direct sur Apostolia TV.

La transcription du mot grec « métanoïa », traduit en français par repentir ou pénitence, s’est souvent accompagnée d’une mauvaise interprétation. Alors que les mots repentir et pénitence tendent à suggérer un retour sur le passé, la métanoïa nous oriente résolument vers l’avenir. Elle nous situe sous le regard de Dieu qui pardonne dans une attitude de réceptivité de la Grâce, faite de confiance et d’abandon. Nous verrons en quoi cet « esprit de conversion » nous libère du sentiment pathologique de culpabilité et nous introduit dans le dynamisme de transformation intérieure pour un avenir qui ne soit plus la répétition des mécanismes du passé. Processus thérapeutique qui nous ouvre le champ du dialogue vivant et aimant avec Celui qui est à l’intime de nous-même : « Aie donc du zèle et repens-toi, voici Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi » (Apoc. 3, 20).

Écoutez la conférence au podcast audio: une heure et 15 minutes de conférence et questions-réponses.

[ Cliquez sur la flèche du player pour commencer à écouter l’audio. ]

Télécharger

Téléchargez le fichier audio mp3 (18 Mo): 2014-03-24-cds-philippe-dautais-metanoia-esprit-conversion.mp3.

Filed in: Audio • Centre "Dumitru Staniloae"