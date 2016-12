Changement de date des cours du P. Gérard Reynaud du 26 et 27 mai 2016

INFORMATION étudiants CDS:

Les cours de Nouveau Testament (niveaux 1 et 2) du Pr. Gérard Reynaud du 26 mai 2016, ainsi que les cours d’Ancien Testament (niveaux 1 et 2) du 27 mai 2016 auront lieu le 27 et 30 mai 2016 selon programme suivant:

27.05 : Nouveau Testament. Niveau 1. (17h). Pr. Gérard Reynaud.

27.05 : Nouveau Testament. Niveau 2. (20h30). Pr. Gérard Reynaud.

30.05 : Ancien Testament. Niveau 1. (17h). Pr. Gérard Reynaud.

30.05 : Ancien Testament. Niveau 2. (20h30). Pr. Gérard Reynaud.

