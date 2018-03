Annulation de la séance de l’atelier de mémorisation de l’évangile de jeudi 1er mars 2018

ANNONCE:

La séance de l’atelier de mémorisation de l’évangile de Mme Hélène Sejournet de jeudi 1er mars 2018, est annulée en raison de conditions climatiques (neige en région parisienne) ! La prochaine séance : le jeudi 15 mars 2018, à 19 heures.

Le programme général et les dates des séances ne sont pas changés. 2018 : 15 et 29 mars ; 12 et 26 avril ; 10 et 24 mai ; 7 et 21 juin.

