2015-05-07 Centre « Dumitru Staniloae »: Marc-Antoine Costa de Beauregard: Théologie dogmatique: cours de propédeutique (V)

2015-05-07 Centre « Dumitru Staniloae »: P. Marc-Antoine Costa de Beauregard: Théologie dogmatique: cours de propédeutique (V)

Cinquième cours de propédeutique de Théologie dogmatique du père Marc-Antoine Costa de Beauregard en l’année académique 2014-2015: Le Fils, l’Esprit et l’Église/christologie et ecclésiologie. Les sources néotestamentaires du dogme. L’expérience du saint Esprit proposé par Jésus Christ à ses disciples. Christologie et théologie trinitaire. Hérésies pneumatologiques. Comment s’articulent la christologie, la pneumatologie et l’ecclésiologie ? Bibliographie : Vocabulaire de Théologie Biblique, Le Cerf, Paris, 1995, p.395-398. Paul Evdokimov : Présence de l’Esprit-Saint dans la tradition orthodoxe, Foi Vivante, Le Cerf, Paris, 1977. Dumitru Stàniloae : Ose comprendre que Je t’aime, Le Cerf, 1980 et 2000, ch. IX, « les dons de l’Esprit », et Prière de Jésus et expérience du Saint-Esprit, « Théophanie », Desclée de Brouwer, Paris, 1981, p. 107-120. Egalement : offices de la Mi-Pentecôte et du dimanche de la Samaritaine dans le Pentecostaire et les lectures des grandes vêpres du 8 mai dans le Ménologe.

Le père Marc-Antoine Costa de Beauregard assure les cours de Théologie dogmatique et de Théologie de la liturgie (voir le programme complet des cours) dans le cadre du Centre Orthodoxe d’Études et de Recherche « Dumitru Staniloae » (année universitaire 2014-2015).

