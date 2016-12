2016-12-01 Centre « Dumitru Staniloae »: Marc-Antoine Costa de Beauregard: Théologie de la liturgie. Niveau 3

2016-12-01 Centre « Dumitru Staniloae »: P. Marc-Antoine Costa de Beauregard, Théologie de la liturgie. Niveau 3 (audio mp3, podcast et vidéo)

Premier cours de Théologie de la liturgie, niveau 3, du père Marc-Antoine Costa de Beauregard en l’année académique 2016-2017: la liturgie comme théophanie du saint Esprit (« pneumatophanie »). L’Église, appel, convocation, rassemblée par le saint Esprit, se manifeste dans la liturgie. La pratique liturgique chrétienne, quelle qu’elle soit, du simple signe de la Croix à la divine liturgie eucharistique, manifeste l’action du SE qui appelle et rassemble les hommes au Nom du Fils et Verbe de Dieu. Elle constitue le langage commun à ceux qui, par le saint Esprit, reconnaissent Jésus comme Messie et Seigneur, et elle est le langage commun de Dieu et des hommes qui croient en lui. Bibliographie du cours : Archiprêtre Nicolas Afanassieff, L’Église du Saint-Esprit, Les Editions du Cerf, Paris, 1975 ; Archimandrite Placide (Deseille), Corps-âme-esprit, Le Mercure Dauphinois, Grenoble, 2004. Boris Bobrinskoy, « Théologie sacramentaire et liturgique», dans Le Mystère de la Trinité, Cerf, Paris, 1986, p. 147 et ss ; Constantin Andronikof, Le sens de la liturgie, Cerf, Paris, 2009.

Le père Marc-Antoine Costa de Beauregard assure les cours de Théologie dogmatique et de Théologie de la liturgie dans le cadre du Centre Orthodoxe d’Études et de Recherche « Dumitru Staniloae » (année universitaire 2015-2016).

Voir aussi: les programmes des cours du 1er semestre dans le cadre du Centre Orthodoxe d’Études et de Recherche « Dumitru Staniloae » (année universitaire 2016-2017).

Écouter

Écoutez la conférence en podcast audio: deux heure et 2 minutes de conférence.

[ Cliquez sur la flèche du player pour commencer à écouter l’audio. ]

Télécharger

Téléchargez le fichier audio mp3 (79 Mo): 2016-12-01-cds-marc-antoine-costa-liturgie-niv3.mp3.

Vidéo

Filed in: Audio • Centre "Dumitru Staniloae" • Centre "Dumitru Staniloae" • Video