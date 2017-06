2017-06-01 Centre « Dumitru Staniloae »: Marc-Antoine Costa de Beauregard – Théologie de la liturgie. Niveau 3

FR: Le père Marc-Antoine Costa de Beauregard (n. 1947) est prêtre de l’Église orthodoxe roumaine (1977), Recteur de la paroisse orthodoxe Saint-Germain-et-saint-Cloud (Louveciennes), doyen du Doyenné Orthodoxe Roumain de France de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale. Études : agrégé de lettres classiques ; doctorat en histoire byzantine (l’Eusebeia à l’époque protobyzantine,1983); études d’habilitation au doctorat à Bucarest (Roumanie) avec Père Dumitru Stàniloae (1980-1990) ; doctorat en théologie dogmatique soutenue à l’Institut Saint-Serge de Paris, en 2010, Souffrance et obéissance ; la personne et la Croix, sous la direction du protopresbytre Boris Bobrinskoy, à paraître en 2012 aux éditions Zeta Books. Conseiller du métropolite Joseph pour la Communication et les médias. Il est responsable de la direction Études patristiques « St. Maxime le Confesseur » dans le cadre du Centre Orthodoxe d’Étude et de Recherche "Dumitru Staniloae".